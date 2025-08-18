Mudanya'da Dalgıç Arama Çalışmaları Sona Erdi

Mudanya'da Dalgıç Arama Çalışmaları Sona Erdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Mudanya ilçesinde denize giren dalgıçtan uzun süre haber alınamadı, ancak dalgıç kendi imkanlarıyla kıyıya döndü. Arama çalışmaları başarılı bir şekilde sonuçlandı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde denize giren bir dalgıçtan uzun süre haber alınamaması üzerine başlatılan arama çalışmaları, dalgıcın kendi imkanlarıyla kıyıya dönmesiyle sona erdi.

Olay, Mudanya'nın Kurşunlu Mahallesi Sırakayalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denize giren dalgıçtan bir süre haber alamayan arkadaşları durumu sahil güvenlik ve Deniz Polisine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri sevk edildi.

Ancak kısa süre sonra dalgıç kendi imkanlarıyla kıyıya çıktı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen dalgıcın bulunmasıyla çevredeki vatandaşlar rahat bir nefes aldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Deha'nın Karga'sı Taner Rumeli 13 yıllık aşkıyla dünyaevine girdi

13 senelik aşkta mutlu son! Ünlü oyuncu dünyaevine girdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fındığının çalındığını sandı, kameraları izleyince şoke oldu

Fındığının çalındığını sandı, kameraları izleyince şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.