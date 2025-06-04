MSKÜ’de Kurban Bayramı Bayramlaşma Töreni Düzenlendi

MSKÜ'de Kurban Bayramı dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi fuaye alanında bayramlaşma töreni düzenlendi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Rektörlüğü tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni yapıldı. Atatürk Kültür Merkezi fuaye alanında yapılan törene MSKÜ'nün idari ve akademik birimlerinde görev yapan personel katıldı.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Deniz Ülgen, Prof. Dr. Hatice Hicret Özkoç ve Prof. Dr Mustafa Gökçe, Genel Sekreter Vekili Doç. Dr. Mehmet Avcı ve Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Er, bayram dolayısıyla MSKÜ personeli ile bir araya geldi.

MSKÜ ailesinin bayramını kutlayan Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar, Kurban Bayramı'nın huzur içerisinde geçmesini dileyerek, bayram tatili sebebiyle uzun yola çıkacak personeli dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Rektör Kaçar, aynı zamanda Bayram sevincini paylaşırken, Gazze'de yaşanan acıların da unutulmaması gerektiğini belirterek, yaşanan sorunların son bulmasını temenni etti.

Öte yandan bayramlaşmaya katılan tüm idari ve akademik personele bayram çikolatası ikram edildi. - MUĞLA