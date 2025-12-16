MSKÜ, Aydın'da geleceğini planlayan gençlerle bir araya geldi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), Aydın'da bu yıl 11.'si düzenlenen Yükseköğretim Tanıtım Günleri etkinliğinde yoğun ilgi gördü.

Bu yıl Aydın'da on birincisi düzenlenen Aydın Yükseköğretim Tanıtım Günleri, Aydın Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği fuarda, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi de (MSKÜ) yerini aldı. 20 üniversitenin tanıtım temsilcilerinin öğrencilerle bir araya geldiği fuarda, MSKÜ standı yoğun ilgi gördü. Üniversite adayı öğrencilere, nitelikli eğitim-öğretim faaliyetleri, lisans ve ön lisans bölümleri, uygulama imkanları, kampüs yaşamı, sosyal, bilimsel ve kültürel etkinlikler anlatıldı. Ayrıca, geleceğine yön vermek isteyen gençlere üniversite süreci ve akademik deneyimler konusunda da bilgiler verildi. Öğrenciler, okumak istediği bölümler ve MSKÜ'de üniversite hayatı hakkında merak ettiklerini öğrenme fırsatı buldu. - MUĞLA