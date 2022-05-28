MSB: "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı" - Haberler

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MSB: "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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MSB: 'Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı'

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde EYP'nin paylaması sonucunda 1 askerin şehit olduğunu 1 askerin de yaralandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde EYP'nin paylaması sonucunda 1 askerin şehit olduğunu 1 askerin de yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 28 Mayıs 2022 tarihinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Hasan Çatal şehit olmuş, bir personelimiz de yaralanmıştır. Yaralı personelimiz derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz" denildi.

(Mehmet Kalay/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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