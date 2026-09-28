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MSB, İzmir'de Deniz Hücum Harekatı Eğitimi düzenlendiğini açıkladı

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MSB, İzmir'de 'Deniz Hücum Harekatı Eğitimi' gerçekleştirildiğini bildirdi. Eğitime Ege Ordusu İstihkam Savaş Tabur Komutanlığı, 19'uncu Komando Tugay Komutanlığı ve 7'nci Komando Tugay Komutanlığı unsurları katıldı.

İzmir'de, Ege Ordusu İstihkam Savaş Tabur Komutanlığı, 19'uncu Komando Tugay Komutanlığı ve 7'nci Komando Tugay Komutanlığı unsurlarının katılımıyla 'Deniz Hücum Harekatı Eğitimi' gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'de 'Deniz Hücum Harekatı Eğitimi' gerçekleştirildiğini bildirdi. Konuya ilişkin Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Menteş/İzmir. Ege Ordusu İstihkam Savaş Tabur Komutanlığı, 19'uncu Komando Tugay Komutanlığı, 7'nci Komando Tugay Komutanlığı unsurlarının katılımıyla 'Deniz Hücum Harekatı Eğitimi' yapıldı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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