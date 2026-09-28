MSB, İzmir'de Deniz Hücum Harekatı Eğitimi düzenlendiğini açıkladı

MSB, İzmir'de Deniz Hücum Harekatı Eğitimi düzenlendiğini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MSB, İzmir'de 'Deniz Hücum Harekatı Eğitimi' gerçekleştirildiğini bildirdi. Eğitime Ege Ordusu İstihkam Savaş Tabur Komutanlığı, 19'uncu Komando Tugay Komutanlığı ve 7'nci Komando Tugay Komutanlığı unsurları katıldı.
İzmir'de, Ege Ordusu İstihkam Savaş Tabur Komutanlığı, 19'uncu Komando Tugay Komutanlığı ve 7'nci Komando Tugay Komutanlığı unsurlarının katılımıyla 'Deniz Hücum Harekatı Eğitimi' gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'de 'Deniz Hücum Harekatı Eğitimi' gerçekleştirildiğini bildirdi. Konuya ilişkin Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Menteş/İzmir. Ege Ordusu İstihkam Savaş Tabur Komutanlığı, 19'uncu Komando Tugay Komutanlığı, 7'nci Komando Tugay Komutanlığı unsurlarının katılımıyla 'Deniz Hücum Harekatı Eğitimi' yapıldı" ifadelerine yer verildi.