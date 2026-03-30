MSB: "İran'dan ateşlendiği belirlenen ve Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı