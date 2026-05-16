MSB'den "seferberlik emri" iddialarına ilişkin açıklama

MSB tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Sosyal medyada vatandaşlarımızın bazılarına seferberlik emri gönderildiği yönünde paylaşımlar yapılmaktadır. Yıldırım Serisi Seferberlik tatbikatları her yıl rutin olarak icra edilmektedir. 2026 Yıldırım Serisi Seferberlik tatbikatları ise toplam 7 bin 686 yedek personelin katılımı ile Eylül-Ekim ayları içerisinde icra edilecektir. Bu tatbikatlara görevlendirilen personele 15 Mayıs 2026 tarihinde sistemde kayıtlı mobil telefonlarına bilgilendirme mesajı (sms) gönderilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı