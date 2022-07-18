MSB'den "Kıbrıs Barış Harekatı" için 3 serilik özel klip MSB'den "Kıbrıs Barış Harekatı" için 3 serilik özel klip Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Kıbrıs Barış Harekatı'nın detaylarının anlatıldığı 3 serilik bir video klip hazırlandı. MSB'den "Kıbrıs Barış Harekatı" için 3 serilik özel klip ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Kıbrıs Barış Harekatı'nın detaylarının anlatıldığı 3 serilik bir video klip hazırlandı. Serinin ilk videosu yayımlandı. Milli Savunma Bakanlığı'na ait sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan videonun yer aldığı gönderide, "Kıbrıs Adası'nın tarihinin, Rumların Ada'daki soydaşlarımıza gerçekleştirdiği mezalimlerin ve 1974 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın detaylarının anlatıldığı üç serilik videonun ilk bölümünü seyredebilirsiniz" ifadeleri yer aldı. İhlas Haber Ajansı / Utku Şimşek - Yerel Genel Yerel Haberler

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