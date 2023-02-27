MSB'den 'Bahar Kalkanı Harekatı'nın 3. yıl dönümü paylaşımı Yerel Haberler Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından, Suriye'nin İdlib şehrinde 27 Şubat-5 Mart 2020 tarihlerinde icra edilen Bahar Kalkanı Harekatı'nın 3. yıl dönümünde şehitlere Allah'tan rahmet; gazilere sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler dileğinde bulunuldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından, Suriye'nin İdlib şehrinde 27 Şubat-5 Mart 2020 tarihlerinde icra edilen Bahar Kalkanı Harekatı'nın 3. yıl dönümünde şehitlere Allah'tan rahmet; gazilere sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler dileğinde bulunuldu. MSB'nin sosyal medya hesabından gerçekleştirilen paylaşımda, "Suriye'nin kuzeyinde büyük bir insanlık dramının önüne geçen, hudutlarımızın güvenliğini sağlayan ve yeni bir göçü önleyen Bahar Kalkanı Harekatı'nın 3'üncü yıl dönümünde şehitlerimize Allah'tan rahmet; gazilerimize sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Suriye Allah Yerel Haberler

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