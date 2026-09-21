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MSB, 3'üncü Ordu'nun ve arama kurtarma timlerinin deprem tatbikatı yaptığını duyurdu

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MSB, 3'üncü Ordu'nun ve arama kurtarma timlerinin deprem tatbikatı yaptığını duyurdu
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MSB, deprem farkındalığını artırmak ve afet hazırlık düzeyini geliştirmek amacıyla deprem tatbikatı düzenlendiğini bildirdi. Tatbikat, 3'üncü Ordu Ana Ast ve Bağlı Birlik Komutanlıklarınca Orta Seviye Arama Kurtarma Timlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), deprem farkındalığını artırmak ve afetlere hazırlık düzeyini geliştirmek maksadıyla deprem tatbikatı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

MSB'den konuya ilişkin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "3'üncü Ordu Ana Ast ve Bağlı Birlik Komutanlıklarınca; Orta Seviye Arama Kurtarma Timlerinin katılımıyla, deprem farkındalığını artırmak ve afetlere hazırlık düzeyini geliştirmek maksadıyla, ' Deprem Tatbikatı' gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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