MSB, 3'üncü Ordu'nun ve arama kurtarma timlerinin deprem tatbikatı yaptığını duyurdu

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), deprem farkındalığını artırmak ve afetlere hazırlık düzeyini geliştirmek maksadıyla deprem tatbikatı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

MSB'den konuya ilişkin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "3'üncü Ordu Ana Ast ve Bağlı Birlik Komutanlıklarınca; Orta Seviye Arama Kurtarma Timlerinin katılımıyla, deprem farkındalığını artırmak ve afetlere hazırlık düzeyini geliştirmek maksadıyla, ' Deprem Tatbikatı' gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı