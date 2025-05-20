Motosiklet Tutkunlarından Uyuşturucu ile Mücadele İçin Moral Ziyareti

Motosiklet Tutkunlarından Uyuşturucu ile Mücadele İçin Moral Ziyareti
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Isparta'da bir motosiklet grubu, uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla UYUMDER'de tedavi gören bireylere moral verdi. Grup başkanı, toplumun bu mücadeledeki rolüne dikkat çekti.

Isparta'da motosiklet tutkunları, konvoyla geldikleri UYUMDER'de tedavi gören bireylere moral verdi.

Isparta'da faaliyet gösteren bir motosiklet grubu, uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Yaklaşık 30 motosikletlinin katıldığı destek konvoyu eşliğinde Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Derneği'ne (UYUMDER) gelen grup üyeleri, burada tedavi gören bireylerle bir araya geldi. Samimi sohbetlerin gerçekleştiği buluşmada, motosiklet tutkunları hem moral verdi hem de toplumun desteğinin önemine dikkat çekti.

"Uyuşturucu illeti ile bireysel olarak değil toplum olarak mücadele etmemiz gerekiyor""

Grup başkanı Mehmet Kuşcu yaptığı açıklamada, "Bizler motosiklet grubu olarak bağımlılıkla mücadele eden gençlerimize destek olmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Son zamanlarda artan uyuşturucu illeti ile bireysel olarak değil toplum olarak mücadele etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bağımlılıkla mücadele eden bireyler için güçlü bir motivasyon kaynağı oldu

UYUMDER yetkilileri, ziyaretin yalnızca bir dayanışma örneği değil, aynı zamanda bağımlılıkla mücadele eden bireyler için güçlü bir motivasyon kaynağı olduğunu belirterek, motosiklet grubuna teşekkür etti. Yetkililer, bu tarz etkinliklerin toplumun her kesiminden destek gördükçe daha da yaygınlaşacağını ifade etti. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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