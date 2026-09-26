Motosiklet tutkunlarından 'İstiklal' sürüşü

Kastamonu'da buluşan 300'den fazla motosiklet tutkunu, Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen cephanelerin taşındığı 340 kilometrelik İstiklal Yolu'nda vefa sürüşü gerçekleştiriyor.

Kurtuluş Savaşı'nda deniz yoluyla İnebolu Limanı'na gelen cephanelerin cepheye taşındığı İstiklal Yolu'nda motosiklet sürücüleri "İstiklal Sürüşü" için yola çıktı. Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile 37 Riders Kastamonu Motosiklet Kulübü Derneğinin iş birliğinde düzenlenen sürüşe katılan motosikletliler, İnebolu- Ankara arasındaki 340 kilometrelik İstiklal Yolu'nu motosiklet ile geçecek. Programın ilk durağı İnebolu Türk Ocağı oldu. Burada gerçekleştirilen program ve yapılan anlamlı konuşmaların ardından, ilçeye yeni kazandırılan İnebolu Kel Seymen Seyir Terası ziyaret edildi. İnebolu'ya gelen 40 farklı ilden 300'ün üzerindeki motosikletliler, program kapsamında İnebolu Türk Ocağını ve Kel Seymen Tepesini ziyaret ederek tarihi İstiklal Yolu Milli Parkı hakkında bilgiler aldı.

Sürüş öncesi, Kurtuluş Savaşı'nda cephanelerin indirildiği İnebolu Limanı'nda toplanan motosiklet tutkunları, kortej halinde İstiklal Yolu güzergahında yola çıkarak Ankara'ya doğru hareket etti.

Sürüş ile ilgili bilgi veen 37 Kastamonu Motosiklet Kulübü Derneği Başkanı Fatih Peker, İstiklal Savaşı sırasında Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Gözüm Sakarya'da, kulağım İnebolu'da" sözünü söylediği İnebolu'nun Türkiye'nin istiklal madalyalı tek ilçesi olduğunu ifade etti. Dernek olarak İstiklal Sürüşü'nün bu yıl 8'ncisini gerçekleştirdiklerini belirten Peker, "İnebolu'dan Anıtkabir'e kadar 344 kilometrelik sürüşü başlatıyoruz" dedi.

Organizasyonun tamamen ücretsiz gerçekleştirileceğini ifade eden Peker, katılımcıların konaklama, yeme-içme ve diğer ihtiyaçlarının kurumların katkıları, sponsorlar ve derneğin bütçesiyle karşılanacağını kaydetti.

İstiklal Sürüşüne katılan motosiklet sürücüsü Mehmet Ayhan ise, "Almanya'dan bu etkinliğe katılıyorum. Bizim Almanya'da bir gurubumuz var. Ben, her zaman buna benzer bir etkinliğe katılmak istemiştim. Ama izinlerden dolayı denk getiremiyordum. Şu an için nasip oldu, buradayım. Şehit Şerife Bacı'nın, tüm şehitlerimizin anısı için buradayız, bunun için bu sürüşü yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

İstiklal Sürüşüne katılan motosiklet sürücüsü Mustafa Şimşek de, "İnebolu'da Milli Mücadele yıllarında yapılan lojistik ve ikmalin nasıl yapıldığını öğrenmek için geldim. Çok mutluyum, her şey çok güzel. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

İnebolu'dan yola çıkan motosiklet sürücüleri, yarın Anıtkabir'i ziyaret ederek İstiklal Sürüşü'nü tamamlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı