Moloz Döküm Sahası Çocuklara Park Oldu

Marmaris Belediyesi Başkanı Mehmet Oktay, İçmeler Mahallesi 301. Sokak’ta oturan çocukların moloz döküm alanının parka çevrilmesi isteğini yerine getirdi. Mahalle sakinleri Oktay’ı yeni yapılan parkta ağırlayarak teşekkür etti.

Marmaris Belediyesi Başkanı Mehmet Oktay, İçmeler Mahallesi 301. Sokak'ta oturan çocukların moloz döküm alanının parka çevrilmesi isteğini yerine getirdi. Mahalle sakinleri Oktay'ı yeni yapılan parkta ağırlayarak teşekkür etti.

Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri İçmeler Mahallesi 301. Sokak'ta eskiden moloz döküm alanı olarak kullanılan yere 1350 metrekarelik çocuk parkı yaptı. Bölgede yaşayan çocuklar ve tekerlekli sandalyeli Ece'nin taleplerini Belediye Başkanı Oktay'a iletmesi üzerine harekete geçen ekiplerin kısa sürede parkın yapımını tamamladı. Parkın açılışı da çocuklar ve ailelerin katılımıyla yapıldı. Açılışa Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın yanı sıra Başkan yardımcıları İhsan Öztürk ve Ali Zağlı da katıldı. Açılışta sokak sakinleri Belediye yetkililerine kendi elleriyle yaptıkları yiyecekleri ikram ederek, teşekkür etti.

ÇOCUKLARIN İSTEKLERİNİ YERİNE GETİRİYORUZ

Uygun her noktaya park yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Oktay, "Çalışmalarımızı vatandaşlarımızdan gelen istekleri de göz önünde bulundurarak planlıyoruz. İçmeler Mahallesi 301 Sokak'ta bulunan moloz döküm sahasını da engelli kızımız Ece'nin ve çocuklarımızın isteği üzerine park haline getirdik. Açılışını ise bizleri ağırlayan bölge sakinlerimiz ve çocuklarımızla birlikte yaptık. Şimdiden çocuk sesleriyle dolup taşan parkımız hayırlı olsun" şeklinde konuştu. Parka bölge yaşayanı tekerlekli sandalyeli Ece'nin de faydalanabilmesi için engelli çocukların kullanımına uygun salıncak, oyun grupları, dinlenme amaçlı oturma grupları yerleştirilirken, basket sahası da yapıldı. Parka ayrıca birçok meyve ağacı dikildi.