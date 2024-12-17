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Moldova Büyükelçisi Croitor'dan Muğla Ziyareti

Moldova Büyükelçisi Croitor'dan Muğla Ziyareti
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Moldova Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ı ziyaret ederek Türkiye-Moldova dostluğunu güçlendirmek için işbirliği konularını görüştü.

Moldova Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor, Valisi Dr. İdris Akbıyık'ı ziyaret etti. Valilik Şeref Defterini imzalayan Büyükelçi Croitor, Valilik makamına geçerek Vali Akbıyık ile bir süre sohbet etti.

Türkiye ile Moldova arasında, dostluk ve işbirliğinin geliştirilmesi konularının ele alındığı ziyarette Vali Dr. İdris Akbıyık Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisine Muğla hakkında bilgi verdi. Moldova Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor Moldova ile Türkiye arasındaki ilişkilerin önemli olduğunu ve iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için çalışacaklarını ifade etti.

Ziyarette Büyükelçilik Müsteşarı Vasile Chitii ve Moldova Cumhuriyeti Marmaris Fahri Konsolosu Gül Yazıcı da hazır bulundu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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