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MİT, Terörist Kadir Çelik'i Ortadoğu'da Yakaladı

MİT, Terörist Kadir Çelik'i Ortadoğu'da Yakaladı
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Milli İstihbarat Teşkilatı, terörden aranan Kadir Çelik'i düzenlediği operasyonla bir Ortadoğu ülkesinde yakaladı. MKP üyesi olan Çelik, Türkiye'ye getirildi ve Emniyet güçlerine teslim edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı(MİT), terörden arananlar listesinde gri kategoride yer alan Maoist Komünist Parti (MKP) mensubu Kadir Çelik'i düzenlediği operasyonla bir Ortadoğu ülkesinde yakaladı.

Güvenlik kaynaklarından edilen bilgilere göre, Türkiye'ye yönelik sansasyonel bir eylem arayışı içinde olduğu tespit edilen MKP üyesi Çelik, MİT tarafından Türkiye'ye getirilip Emniyet güçlerine teslim edildi.

PKK kamplarında "Suikast Eğitimi" aldı

Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda terörist Çelik'in, 2011-2016 yılları arasında İstanbul'da MKP'nin illegal yapılanmasında faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Bu faaliyetlerden birinin Okmeydanı'nda gerçekleştirilen yol kapama eyleminde molotoflu saldırı olduğu belirlendi. Türkiye'deki illegal faaliyetlerinden sonra terörist Kadir Çelik, 2016'da Irak'ın kuzeyine geçti. Çelik, MKP ile PKK arasındaki işbirliği çerçevesinde Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarında "Suikast Eğitimi" aldı. 2018'de Suriye alanına geçen Çelik, Suriye'nin kuzeyinde PKK unsurları ile koordineli olarak silahlı faaliyet yürüttü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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