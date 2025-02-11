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MİT'ten 2024 Faaliyet Raporu: 'Siber Vatan' Korunacak

MİT'ten 2024 Faaliyet Raporu: 'Siber Vatan' Korunacak
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2024 Faaliyet Raporu'nda siber güvenlik çalışmalarının hız kazanacağını duyurdu. MİT, yapay zeka ve dijital sistemlerle desteklenen yöntemlerle ülke güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından hazırlanan 2024 Faaliyet Raporuna göre "Siber Vatan"ın korunmasına yönelik çalışmaları hız kazanacak.

MİT'in 2024 Faaliyet Raporu resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Rapora göre "Siber Vatan"ın korunmasına yönelik çalışmaları hız kazanacak. MİT Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kalın tarafından kaleme alınan sunuş kısmında yer alan bilgilere göre MİT artık gelişen teknolojiyle eşgüdümlü olarak kullandığı yöntemleri de değiştirecek.

Faaliyet raporuna göre gelişen teknolojiler sayesinde bilgi toplama, analiz etme ve güvenlik sağlama süreçlerinin artık büyük ölçüde dijital sistemlere ve yapay zeka tabanlı yöntemlere evrildiğine dikkat çekildi.

MİT'in siber güvenlik hamleleriyle devlet kurumlarını da korudu

Kalın tarafından kaleme alınan yazıda MİT'in siber güvenlik, kriptoloji, yapay zeka, uydu ve sinyal istihbaratı alanındaki yeteneklerini artırarak hibrit tehditlerle daha etkin mücadele imkanına kavuştuğu vurgulandı. Kalın metinde MİT'in siber güvenlik atılımları ile devlet kurumlarına yönelik siber saldırılara karşı atılan adımlarla milli güvenliğin sağlandığını aktardı.

Metinde dikkat çeken bir diğer kısım ise yapay zeka ve siber vatan konuları oldu. Kalın "Teşkilat, önümüzdeki dönemde de yapay zeka teknolojisinden daha fazla istifade edecek ve 'Siber Vatan'ın korunmasına yönelik çalışmalara hız kazandıracaktır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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