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Mısır Başkonsolosluğu Önünde Refah Sınır Kapısı Açılması Talebiyle Eylem Düzenlendi

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İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ederken, Mısır Başkonsolosluğu önünde toplanan bir grup, Refah Sınır Kapısı'nın açılması talebiyle eylem düzenledi. Sanatçı Murat Kekilli, yardımın acilen ulaştırılması gerektiğini belirtti.

Mısır Başkonsolosluğu önünde Refah Sınır Kapısı'nın açılması talebiyle eylem düzenlendi. Eyleme katılan sanatçı Murat Kekilli, "Acilen Refah Sınır Kapısı'nın açılması ve oradaki insanlara yardım ulaştırılması gerekiyor" dedi.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ederken, bölgeye insani yardım ulaştırılması için Refah Sınır Kapısı'nın açılmasına yönelik birçok eylem düzenleniyor. "OpenRafah" isimli bir grup Bebek'te bulunan Mısır Başkonsolosluğu önünde toplanarak Refah Sınır Kapısı'nın açılması talebiyle eylem yaptı. Türk ve Filistin bayrakları ile Mısır Başkonsolosluğu önünde toplanan gruba birçok sanatçı, akademisyen ve vatandaş destek oldu. Eyleme katılan sanatçı Murat Kekilli, "Acilen Refah Sınır Kapısı'nın açılması ve oradaki insanlara yardım ulaştırılması gerekiyor. Daha fazla vicdanımızın kanamasını istemiyoruz. O yüzden buradayız ve çığ gibi de büyüyoruz inşallah. Refah Sınır Kapısı açılana kadar Mısır Konsolosluğu önünde bu arkadaşlar direnişe devam edecek. Bir an evvel açılsın o kapı. Yardımların ulaşması açısından çok önemli. Yoksa insanlığımızı kaybedeceğiz" dedi.

Eyleme katılan Muhammed Fatih ise, "Burada toplanmamızdaki maksat tamamen Refah Kapısı'nda bekletilen on binlerce yardım tırının hiçbir koşul ve şart gözetilmeksizin doğrudan Gazze'nin içerisine özellikle de Kuzey Gazze bölgesine ulaştırılması noktasında ulusal ve uluslararası alanda bütün dünyada böyle bir kamuoyu oluşturma niyetindeyiz. Mısırlı yetkililerden bu konuda bir adım atmasını bekliyoruz. Kapı açılana kadar Allah nasip ettiği müddetçe, nefes aldığımız müddetçe buradayız. Her gün akşam burada toplanacağız" şeklinde konuştu.

Açıklamanın ardından grup, hep bir ağızdan "Yıkılasın İsrail" adlı şarkıyı söyleyerek slogan attı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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