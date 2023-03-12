Miran: 'İstiklal Marşı tarihi bir meydan okuyuştur'

Eğitim Bir-Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, "İstiklal Marşı, bizim için sadece törenlerde okunan bir şiir değildir.

Eğitim Bir-Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, "İstiklal Marşı, bizim için sadece törenlerde okunan bir şiir değildir. İstiklal Marşı, milletimizin varoluş manifestosu; milli mutabakat metni, evrensel bir istiklal, özgürlük ve direniş yeminidir" dedi.

Eğitim Bir-Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, İstiklal Marşı'nın kabulünün 102. yıl dönümü ile ilgili yaptığı açıklamada, İstiklal Marşı'nın, milletimizin yenilmez, yorulmaz kararlılığıyla; silah üstünlüklerine ve kaba güçlerine güvenerek bizi dize getireceklerine inanan işgalci devletlere karşı tarihi meydan okuyuşu olduğunu söyledi.

Miran, "İstiklal Marşı, bizim için sadece törenlerde okunan bir şiir değildir. İstiklal Marşı, milletimizin varoluş manifestosu; milli mutabakat metni, evrensel bir istiklal, özgürlük ve direniş yeminidir. İmanıyla zalimlere, sömürgecilere, emperyalistlere direnme, dahası dersini verme iradesinin özlü öğretisini içeren veciz bir metindir. İstiklal Marşı, varlık temellerimizi, esaslarımızı, hedef ve idealimizi aşkın bir dille ifade eden tarihi manifestodur. İstiklal Marşı, milletimizin yenilmez, yorulmaz kararlılığıyla; silah üstünlüklerine ve kaba güçlerine güvenerek bizi dize getireceklerine inanan işgalci devletlere karşı tarihi meydan okuyuşudur" dedi.

"Rahmet ve minnetle anıyoruz"

Eğitim-Bir-Sen olarak, İstiklal Marşı'nın, milletimizin tarihi bakış ve duruşunu tanımladığı kadar, gelecek kuşakların onur, gurur ve bağımsızlığına da ilham verdiğinin ve vereceğinin bilincinde olduklarını belirten Başkan Miran, İstiklal Marşı'nın ve Akif'in iyi anlayarak, istiklal meşalesini bilgiyle, ilimle, eğitimle, erdem ve güzel ahlakla, başarıyla nesilden nesile taşımaya kararlılıkla devam edeceklerini söyledi. Miran sözlerini, "İstiklal Marşı'nın Meclis'te milli marş olarak kabul edilişinin 102. yılında, Milli Mücadele şehitlerimizi ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyoruz" diyerek tamamladı. - ANTALYA