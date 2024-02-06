Muğla'da Miraç Kandili Özel Programları Düzenlenecek

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Miraç Kandili nedeniyle özel programlar düzenlenecek.

6 Şubat 2024 Salı gününü Çarşambaya bağlayan gece Müslümanlar için kutsal sayılan Miraç Kandili idrak edilecek. Köyceğiz'de Miraç Kandili vesilesiyle başta depremde hayatını kaybeden vatandaşlar ile tüm şehitler için dualarda bulunulacak. 6 Şubat 2024 Salı günü gündüz Beyobası Merkez Camii, Hacılar Yunus Emre Camii ile Zeytinalanı Merkez Camiinde bayanlara yönelik, akşam namazından sonra da Köyceğiz'deki tüm camilerde olduğu gibi Köyceğiz Merkez Hacıbey Camiinde Kandil özel programı gerçekleştirilecek.

Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, "Programlarımıza tüm halkımızı davet eder, Köyceğizli kardeşlerimizin, misafirlerimizin ve tüm inananların; dileklerin dalga dalga Cenab-ı Allah'a ulaştığı, dökülen pişmanlık gözyaşlarının günahları silip yok ettiği Miraç kandillerini tebrik eder, yapacağımız dua ve niyazların kabul görmesini, İslam Aleminin, birlik ve beraberliğine, Aziz Milletimizin ve bütün insanlığın barış, huzur ve saadetine vesile olmasını Yüce Allah'tan temenni ve niyaz ederim" dedi. - MUĞLA