Üye Girişi
Haberler

Miraç Kandili için Saçmacı Camii'nde güzel programlar düzenlenecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Yarın idrak edilecek Miraç Kandili dolayısıyla Saçmacı Camii'nde birbirinden güzel programlar düzenlenecek. Hayırsever Saçmacı ailesi tarafından Melikgazi ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'nde yaptırılan camide, Dünya ezan okuma birincisi Muhsin Kara ve Ayasofya Camii imamı Prof. Dr. Mehmet Emin Ay'ın katılımıyla kandil coşkusu yaşanacak.

Yarın idrak edilecek Miraç Kandili dolayısıyla Saçmacı Camii'nde birbirinden güzel programlar düzenlenecek.

Hayırsever Saçmacı ailesi tarafından Melikgazi ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'nde yaptırılan Saçmacı Camii'nde Miraç Kandili coşkusu yaşanacak. Dünya ezan okuma birincisi Muhsin Kara ve Ayasofya Camii imamı Prof. Dr. Mehmet Emin Ay'ın katılımı ile düzenlenecek olan programlarda, kandil coşkusu yaşanacak.

Akşam namazından sonra başlayacak olan programlar, yatsı namazı sonrasına kadar devam edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Emin Ay Miraç Kandili Erenköy Dünya Etkinlikler Yerel Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title