Miraç Kandili için Saçmacı Camii'nde güzel programlar düzenlenecek

Yarın idrak edilecek Miraç Kandili dolayısıyla Saçmacı Camii'nde birbirinden güzel programlar düzenlenecek.

Hayırsever Saçmacı ailesi tarafından Melikgazi ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi'nde yaptırılan Saçmacı Camii'nde Miraç Kandili coşkusu yaşanacak. Dünya ezan okuma birincisi Muhsin Kara ve Ayasofya Camii imamı Prof. Dr. Mehmet Emin Ay'ın katılımı ile düzenlenecek olan programlarda, kandil coşkusu yaşanacak.

Akşam namazından sonra başlayacak olan programlar, yatsı namazı sonrasına kadar devam edecek. - KAYSERİ