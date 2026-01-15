Miraç Kandili Hakkari'de idrak edildi

Miraç Kandili Hakkari ili merkez ve köy camilerinde idrak edildi.

Miraç Kandili vesilesiyle Hakkari il merkezi ve köylerinde düzenlenen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programlarda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, ilahi ve kasideler seslendirildi. Ayrıca, İl Müftülüğünce merkez Ulu Camii'nde Miraç Kandili özel programı düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. İl Müftüsü Hüseyin Okuş'un geceyle ilgili vaazının ardından dualar edildi, yatsı namazı sonrası vatandaşlara ikramda bulunuldu. - HAKKARİ