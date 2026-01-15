Haberler

Elazığ'da Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Güncelleme:
Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna teşrif ettiği gece olan Miraç Kandili, Elazığ'da İzzetpaşa Camii'nde düzenlenen programla dualarla kutlandı. Camideki etkinliğin ardından vatandaşlara sahlep ikram edildi.

Miraç Kandili, Elazığ'da dualarla idrak edildi.

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna teşrif ettiği gece olan Miraç Kandili, tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da dualarla idrak edildi. İzzetpaşa Camii'nde düzenlenen kandil programı vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Okunan Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin ardından Mevlid-i Şerif okundu.

Camilerdeki programın ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından vatandaşlara sahlep ikramı yapıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
