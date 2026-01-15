Elazığ'da Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Miraç Kandili, Elazığ'da dualarla idrak edildi.

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna teşrif ettiği gece olan Miraç Kandili, tüm Türkiye'de olduğu gibi Elazığ'da da dualarla idrak edildi. İzzetpaşa Camii'nde düzenlenen kandil programı vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Okunan Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin ardından Mevlid-i Şerif okundu.

Camilerdeki programın ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından vatandaşlara sahlep ikramı yapıldı. - ELAZIĞ