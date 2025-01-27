Miraç Gecesi Bayburt'ta Dualarla İdrak Edildi
Miraç Gecesi dolayısıyla Bayburt'ta düzenlenen Kandil Programı kapsamında, camilerde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunarak vaazlar verildi. Tarihi Ulu Cami'de yapılan vaazda Mescid-i Aksa'nın fazileti anlatıldı ve zulme uğrayan Müslümanlar için dualar edildi.
Miraç Gecesi Bayburt'ta dualarla idrak edildi.
Miraç Gecesi dolayısıyla Bayburt'ta tüm camilerde Kandil Programı düzenlendi. Yatsı namazı öncesinde tüm camilerde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunarak vaazlar edildi.
Tarihi Ulu Cami'de vaaz eden İl Müftü Vekili Nurettin Akgül, Mescid-i Aksa'nın mahiyetine ve faziletini anlattı.
Vaazdan sonra başta Gazze, Filistin ve Doğu Türkistan olmak üzere dünyanın diğer yerlerinde zulme uğrayan Müslümanlara dualar edildi. - BAYBURT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel