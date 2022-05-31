Miniklerin okuma bayramı protokolün katılımıyla yapıldı - Haberler

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Miniklerin okuma bayramı protokolün katılımıyla yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Miniklerin okuma bayramı protokolün katılımıyla yapıldı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde 1. sınıf öğrencilerinin okuma bayramı protokol üyelerinin katılımı ile yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde 1. sınıf öğrencilerinin okuma bayramı protokol üyelerinin katılımı ile yapıldı.

Emirdağ Spor Salonun da Emirdağ Aziziye İlkokulu 1.sınıf öğrencileri tarafından okuma bayramı etkinliği gerçekleştirildi. Düzenlenen okuma bayramına Kaymakam Osman Bilici'nin yanı sıra protokol üyeleri ile birlikte öğrenci velileri ve öğretmenlerde katıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte öğrencilerin sergiledikleri gösteriler izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Kaymakam Bilici, okuma ve yazmayı öğrenen öğrenciler ile birlikte öğretmenleri tebrik etmesinin ardından etkinlik sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Osman Bilici Karahisar Yerel Haberler

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