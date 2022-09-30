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Miniklere yangın eğitimi verildi

Yerel Haberler

Miniklere yangın eğitimi verildi

Bozüyük Belediyesi Gündüz Çocuk Oyun ve Bakımevi'ndeki minik öğrenciler, İtfaiyecilik Haftası'nı kutlayarak yangın eğitimi aldı.

Bozüyük Belediyesi Gündüz Çocuk Oyun ve Bakımevi'ndeki minik öğrenciler, İtfaiyecilik Haftası'nı kutlayarak yangın eğitimi aldı.

İtfaiyecilik Haftası nedeniyle Bozüyük Belediyesi Gündüz Çocuk Oyun ve Bakımevi'nin önünde yapılan etkinlikte sabahçı ve öğlenci öğrenci gruplarına uygulamalı yangın eğitimi verildi. İtfaiye personeli tarafından minik öğrencilere yangın ve yangından korunma konusunda gerekli bilgiler aktarılırken, itfaiye aracı ve kullanımı konuları anlatıldı. İtfaiyeci elbiseleri giyen minik öğrenciler, yangın hortumunu kullanarak pratik yaptı. Ayrıca itfaiye personelinin İtfaiyecilik Haftası'nı da kutlayan minik öğrencilere; yangından uzak durmaları, ateş ve çakmakla oyun oynamamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Etkinlik, kek ve meyve suyu ikramının ardından son buldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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