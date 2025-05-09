Minik Yüreklerden Büyük Trafik Farkındalığı

Minik yüreklerden büyük farkındalık: Yaya geçidinde duranlara tatlı teşekkür

Öğrenciler, kendilerine yol veren sürücülere kurabiye ikramında bulundular

SAKARYA - Sakarya'nın Arifiye ilçesinde Trafik Haftası, çocukların anlamlı dokunuşuyla farkındalık şölenine dönüştü. İlkokul öğrencileri, yaya geçidinde sürücülere kurabiye ikram ederek trafik bilincini tatlı bir dille hatırlattı.

Arifiye ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Bekir Sıtkı Durgun İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, Trafik Haftası dolayısıyla örnek bir davranış sergiledi. Okul önünde yaya geçidinde düzenlenen etkinlikte, yaya geçidinde durarak öğrencilere yol veren 60 araç sürücüsüne, minik öğrenciler tarafından kurabiye ikramı yapıldı. Etkinlikte, çocuklara küçük yaşta trafik bilinci aşılanırken, toplumsal farkındalığın da güçlenmesine katkı sağlandı. Öğrenciler, "Bize yol verdiğiniz için teşekkür ederiz, trafik Haftanız kutlu olsun" sloganıyla, trafikte yayaya saygının önemini bir kez daha vurguladı. Etkinlik sırasında sürücülere, yaya önceliği konusunda bilgilendirme yapıldı.