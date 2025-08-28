Minik Öğrencilerden Zafer Bayramı Ziyareti

Minik Öğrencilerden Zafer Bayramı Ziyareti
Aydın'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında minik öğrenciler, milli mücadele kahramanları Yörük Ali Efe ve Çete Emir Ayşe'nin mezarlarını ve müzelerini ziyaret ederek tarih bilincini pekiştirdi.

Aydın'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında minik öğrenciler Kurtuluş Savaşı'nın milli mücadele kahramanları Yörük Ali Efe ve Çete Emir Ayşe'nin mezarları ile müzelerini ziyaret etti.

Etkinliğe katılan çocuklara ve ailelerine, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde önemli rol oynayan kahramanların yaşamı ve verdikleri destansı mücadeleler anlatıldı.

Düzenlenen etkinlikte, milli mücadelenin simge isimlerinden Yörük Ali Efe'nin liderliğinde kazanılan Çete Emir Ayşe'nin direniş öyküsü anlatıldı. Öğretmenler eşliğinde gerçekleştirilen Yörük Ali Efe müze gezisinde ise kahramanların kişisel eşyaları, döneme ait belgeler ve fotoğraflar incelendi.

Programda, özellikle çocuklara bağımsızlık ruhu ve tarih bilinci kazandırmak amacıyla milli mücadelenin döneminin önemli anlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
