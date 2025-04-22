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Minik Öğrencilerden Jandarmaya Anlamlı Şiir

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Bayburt'taki Çiğdemtepe İlkokulu öğrencileri, jandarma için yazdıkları 'Köyümüzün kahramanı jandarma' şiirini okula gelen jandarma ekiplerine armağan etti. Şiir, minik yüreklerin asker sevgisini ve jandarmaya duyulan minnettarlığı dile getirdi.

Minik yüreklerden jandarmaya anlamlı şiir: "Köyümüzün kahramanı jandarma"

BAYBURT - Bayburt'ta köy okulunun minikleri, jandarma için şiir yazdı. Okulun öğrencisi tarafından seslendirilen "Köyümüzün kahramanı jandarma" isimli anlamlı şiir, yüreklere dokundu.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Çiğdemtepe İlkokulu öğrencileri, kahraman jandarma için hazırladıkları şiirle büyük gurur ve sevinç yaşattı. Okul bahçesinde, al yıldızlı bayrak altında gururla seslendirilen şiir, kendileri küçük yürekleri büyük öğrencilerin asker sevgisini ortaya koydu. Bayburt İl Jandarma Komutanlığı personeline, köydeki asayiş ve güvenliği sağlayan jandarma ekiplerine armağan edilen şiir, motivasyon kaynağı oldu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZNUR DEMİR - Yerel
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