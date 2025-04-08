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Minik Öğrencilerden Emniyete Anlamlı Ziyaret

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Tatvan'daki Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Öğrenciler, etkinlikte şiirler okudu ve polislik mesleği hakkında bilgi aldı.

Miniklerden emniyete anlamlı ziyaret

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Polis eskortu eşliğinde emniyet müdürlüğüne gelen minik öğrenciler, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan ve görevli personel tarafından karşılandı. Saygı duruşuyla başlayan programda öğrenciler, şiirler okuyarak Polis Haftası'nı kutladı.

Etkinlikte iki öğrenci, Türk bayrağını Emniyet Müdürü İsmail Ayhan'a teslim etti. Daha sonra emniyet birimlerini gezen öğrenciler, polislik mesleği hakkında bilgi aldı. Ziyaret, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Emniyet yetkilileri, öğrencilerin gerçekleştirdiği nazik ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Tatvan İlçe Emniyet Müdürü İsmail Ayhan, "Bugün polis teşkilatımızın 180. yıl dönümünü kutluyoruz. Anaokulu öğrencilerimizi, minik yavrularımızı emniyet müdürlüğümüzde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Cumhuriyet Anaokulu Müdürü Okan Katar ise "Altı öğretmenimiz ve 120 öğrencimizle Emniyet Teşkilatı'nın 180. yıl dönümü kapsamında Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğümüzü ziyaret ettik. Vatanımız, değerli polislerimize emanet" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP GÖKHAN KILIÇ - Yerel
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