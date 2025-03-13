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Minik Öğrencilerden Anlamlı İftar Bağışı

Minik Öğrencilerden Anlamlı İftar Bağışı
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Bilecik'teki Yediler 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri, ikramda bulunduğu hafız abilerine bağışta bulunarak, paylaşmanın güzelliğini sergiledi. Müftü Ahmet Dilek, çocukların bu iyiliğinin önemine vurgu yaptı.

Bilecik'te Yediler 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını iftar için hafız abi ve ablalarına bağışladı.

Bilecik İl Müftülüğüne bağlı Yediler 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri, Ramazan ayının bereketini ve paylaşma ruhunu en güzel şekilde yaşatarak örnek bir davranış sergiledi. Minik öğrenciler, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını iftar için hafız abi ve ablalarına bağışladı. Bağışlarını Türkiye Diyanet Vakfı Bilecik Şubesi aracılığıyla teslim alan Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, bu anlamlı iyilik karşısında duygularını, "Sizler, küçük yaşlarınıza rağmen çok büyük bir iyilik yaptınız. Biriktirdiğiniz harçlıklarla hafızlık yapan büyüklerinize iftar ikramında bulunarak, paylaşmanın en güzel örneğini sergilediniz. Peygamber Efendimiz (S.A.V.), 'Kim bir oruçluyu iftar ettirirse, o kimse oruçlunun sevabı kadar sevap kazanır' buyuruyor. Sizlerin yaptığı bu iyilik, sadece bir yemek ikramı değil, aynı zamanda sevgi, kardeşlik ve bereketin en güzel örneğidir. Hepinizi tebrik ediyorum, Rabbim iyiliklerinizi kabul etsin" bu sözlerle dile getirdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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