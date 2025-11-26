Minik öğrenciler orman ağaçları incelediler

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin minik öğrencileri Orman İşletme Müdürlüğü gezerek ağaç sevgisi, orman ve doğa konusunda bilgiler aldı.

Gelecek nesillerin çevre bilinci ile yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan "Yeşil Vatan Seferberliği" kapsamında Düzce Kaptan Altay Altuğ Kızılay Anaokulu öğrencileri Düzce Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti. Ülkemizin fidanları olan çocuklarımız İşletme Kampüsü içerisinde gezdirilirken, burada bulunan çeşitli türdeki ağaçlar hakkındaki soruları cevaplandırıldı ve anaokulu öğrencilerimize ağaç sevgisi, orman ve doğa konusunda bilgiler verildi.

İşletme Müdürlüğümüz toplantı salonunda minik öğrencilere orman dostları isimli eğitici çizgi film gösterisinin ardından çocuklara çeşitli hediyeler dağıtılarak ziyaret sona erdi. - DÜZCE