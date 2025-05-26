Minik Öğrenciler Jandarma ile Tanıştı

Minik Öğrenciler Jandarma ile Tanıştı
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Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki Atça Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri, meslek tanıtımı etkinlikleri kapsamında Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret ederek, jandarma teşkilatını yakından tanıma fırsatı buldular.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi'nde eğitim veren Atça Cumhuriyet Anaokulu öğrencileri meslek tanıtımı etkinlikleri kapsamında Sultanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında minik öğrencilere jandarma birliği gezdirildi, teşkilat yapısı ve kullanılan ekipmanlar hakkında bilgi verildi. Öğrenciler, jandarma personeli tarafından kullanılan araç-gereçleri yakından tanıma fırsatı bulurken, jandarma teşkilatının görev ve sorumlulukları hakkında da yaşlarına uygun şekilde bilgilendirildi. Etkinliğin sonunda öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu ve birlikte hatıra fotoğrafları çekildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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