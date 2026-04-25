Minik kalplere moral oldular, farkındalık oluşturdular

Aydın'da tedavi gören çocukları ziyaret ederek hediyelerle moral veren Yaban Hayatını Koruma ve Dayanışma Derneği (YAKORDER) üyeleri, etkinlikle çocuklara yaban hayatı bilinci aşıladı.

Aydın'da faaliyet gösteren Yaban Hayatını Koruma ve Dayanışma Derneği (YAKORDER), Aydın Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocuklara yönelik anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Dernek üyeleri, çocuk servisinde yatan minikleri ziyaret ederek çeşitli hediyeler dağıttı ve onlara moral verdi. Etkinlik kapsamında çocuk hastalara yaban hayatı temalı hikaye kitapları, oyuncaklar ve kırtasiye malzemeleri hediye edildi. Dernek üyeleri, çocuklarla yakından ilgilenerek onların keyifli vakit geçirmesine katkı sağladı. Ziyaretin en dikkat çeken anlarından biri ise kaplan kostümüyle yapılan sürpriz oldu. Kaplan kostümü giyen dernek üyesi, çocuklarla eğlenceli anlar yaşarken etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar hem eğlendi hem de yaban hayatındaki hayvanlar hakkında bilgi edinme fırsatı buldu. Etkinliği koordine eden YAKORDER üyesi Yaren Berktaş, amaçlarının çocuklara moral vermenin yanı sıra doğa ve yaban hayatı konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti. Berktaş, çocukların küçük yaşta doğa sevgisi kazanmasının önemine dikkat çekti.

Kaplan kostümüyle etkinliğe katılan dernek üyesi Rabia Ersara ise çocukların mutluluğuna ortak olmanın kendileri için büyük bir anlam taşıdığını ifade etti. Ersara, çocukların yüzündeki gülümsemenin her şeye değer olduğunu söyledi. YAKORDER Başkanı Mustafa Özer de etkinlik kapsamında yaklaşık yüz çocuğa ulaştıklarını belirterek, organizasyona destek veren Aydın Valiliği, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ile hastane yönetimi ve çalışanlarına teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
81 ile okul güvenliği genelgesi! Tüm okullara kamera sistemi kurulacak

Okullarda her şey sil baştan değişiyor! İşte 81 ile gönderilen genelge
Trump: İran, taleplerimizi karşılayacak bir teklif hazırlığında

Kuyruğu dik tutmaya çalışan Trump'tan İran'ı kızdıracak çıkış

Köylerine cezaevi yapılmasını istiyorlar: 200 dönümlük araziyi vermeye hazırız

Köylerine cezaevi yapılmasını istiyorlar: 200 dönümlük araziyi vermeye hazırız
Gülistan Doku dosyasında düğümü çözen detay! Başsavcı Ebru Cansu ilk kez anlattı

Gülistan Doku dosyasında düğümü çözen detay! Başsavcı ilk kez anlattı
Sofraların vazgeçilmezinde bereketli hasat! Kilosu 300 liradan satılıyor

Sofraların vazgeçilmezinde bereketli hasat! 300 liraya satılıyor
İstanbul'da büyük operasyon! Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi

Dev operasyon! Toprak altından çıktı, emniyetin koridorlarına sığmadı
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz görevden alındı, yerine Cihad Demirli atandı

Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2 numarasını görevden aldı
Gülistan Doku dosyasında düğümü çözen detay! Başsavcı Ebru Cansu ilk kez anlattı

Gülistan Doku dosyasında düğümü çözen detay! Başsavcı ilk kez anlattı
Milli Eğitim Bakan Yardımcılığına atanan Cihad Demirli kimdir?

Müfredatın "beyni" bakanlığın iki numarası oldu
Kördüğümü çözecek delil! Mustafa Türkay Sonel aracını satıp birebir aynısını almış

Kördüğümü çözecek araç! Satıp birebir aynısını almış