Minik Göktuğ'un Polis Olma Hayali Gerçekleşti

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele eden 4 yaşındaki Göktuğ Karakaya'nın en büyük hayalini gerçeğe dönüştürerek ona unutulmaz bir gün yaşattı.

Minik Göktuğ'un polis olma hayalini öğrenen Milas İlçe Emniyet Müdürü Oktay Boydak ve emniyet teşkilatı harekete geçti. İlk olarak trafik polisleri Göktuğ'u evinde ziyaret ederek ona özel bir polis kıyafeti hediye etti ve ardından Göktuğ ile ailesini Emniyet Müdürlüğü'ne davet etti.

Büyük bir sevinç yaşayan Göktuğ, polis kıyafetini giyip ailesiyle birlikte polis aracıyla Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne geldi. Emniyet Müdürü Oktay Boydak tarafından kapıda karşılanan Göktuğ, emniyeti gezdi ve Müdür Boydak'ın misafiri oldu. Müdür Boydak, Göktuğ'a bir de lego seti hediye etti. Renkli görüntülere sahne olan bu ziyaret, Göktuğ'a ve ailesine büyük moral oldu. - MUĞLA