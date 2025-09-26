Haberler

Minik Göktuğ'un Polis Olma Hayali Gerçekleşti

Minik Göktuğ'un Polis Olma Hayali Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü, Duchenne Musküler Distrofi hastalığıyla mücadele eden 4 yaşındaki Göktuğ Karakaya'nın polis olma hayalini gerçekleştirdi. Göktuğ'a özel polis kıyafeti hediye edilerek, Emniyet Müdürlüğü'nde unutulmaz bir gün yaşatıldı.

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele eden 4 yaşındaki Göktuğ Karakaya'nın en büyük hayalini gerçeğe dönüştürerek ona unutulmaz bir gün yaşattı.

Minik Göktuğ'un polis olma hayalini öğrenen Milas İlçe Emniyet Müdürü Oktay Boydak ve emniyet teşkilatı harekete geçti. İlk olarak trafik polisleri Göktuğ'u evinde ziyaret ederek ona özel bir polis kıyafeti hediye etti ve ardından Göktuğ ile ailesini Emniyet Müdürlüğü'ne davet etti.

Büyük bir sevinç yaşayan Göktuğ, polis kıyafetini giyip ailesiyle birlikte polis aracıyla Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne geldi. Emniyet Müdürü Oktay Boydak tarafından kapıda karşılanan Göktuğ, emniyeti gezdi ve Müdür Boydak'ın misafiri oldu. Müdür Boydak, Göktuğ'a bir de lego seti hediye etti. Renkli görüntülere sahne olan bu ziyaret, Göktuğ'a ve ailesine büyük moral oldu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı Güllü evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
THY'den KAP açıklaması geldi: 225 adet Boeing uçağı satın alınacak

Beyaz Saray'da tarihi imza! Türk Hava Yolları dev anlaşmayı duyurdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 kişi sokakta yürüyen 19 yaşındaki gence kurşun yağdırdı

Araçtan inip sokakta yürüyen 19 yaşındaki gence kurşun yağdırdılar
'Türkiye Rus uçağı vurdu, sıra sizde değil mi?' diye soruldu, verdiği yanıt Putin'i çıldırtır

"Türkiye Rus uçağı vurdu, sıra sizde değil mi?" sorusuna olay yanıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.