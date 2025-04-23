Minik Eymen Bando Takımını Başarıyla Yönetti

Tokat'ta 3. sınıf öğrencisi Eymen Yiğit Yıldız, 23 Nisan kutlamalarında bando takımını başarıyla yöneterek büyük alkış topladı.

Neslihan ve İlyas Yıldız çiftinin 3. sınıfa giden oğulları Eymen Yıldız, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Cumhuriyet Kent Meydanı'nda düzenlenen kutlama programında büyük bir görev üstlendi. Minik Eymen, tören alanında bando takımını başarıyla yönetti. Kalabalık bir izleyici kitlesinin takip ettiği etkinlikte Eymen'in sahnedeki özgüveni ve disiplini büyük alkış topladı. Hem öğretmenlerinin hem de ailesinin gurur kaynağı olan Eymen, 23 Nisan coşkusuna damga vuran isimlerden biri oldu. - TOKAT