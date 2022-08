Minik Ebrar her gün el salladığı çöp kamyonu ile tur atmanın sevincini yaşadı

Ankara'da çöp temizleme kamyonunu çok seven ve her gün geçerken el sallayan 4 yaşındaki Ebrar Uran'a sürpriz yapan Altındağ Belediyesi görevlileri, minik kızı çöp kamyonu ile gezdirdi.

Güneşevler Mahallesi'nde oturan ve çöp kamyonlarını çok seven 4 yaşındaki Ebrar Uran'ın çöp kamyonuyla gezme dileği gerçek oldu. Her geçişlerinde el salladığı temizlik personelinin dikkatini çeken Ebrar için unutamayacağı bir sürpriz hazırlandı. Çöp kamyonunu balonlarla süsleyen Altındağ Belediyesi temizlik personeli, Ebrar'ın yaşadığı sokağa gitti. Çöp kamyonunun gelişini her zaman olduğu gibi pencere önünde bekleyen minik Ebrar, temizlik personelinin davetiyle aşağı indi. Kendisi için hazırlanan yeleği giyen ve şapkasını takan Ebrar, daha sonra çöp kamyonuna oturarak mahallede tur attı. Yüzünden gülücük eksik olmayan Ebrar, unutamayacağı dakikalar yaşadı.

Ebrar'ın her gün sokaklarından geçen çöp kamyonunu ilgiyle beklediğini ve her geçişlerinde selamladığını söyleyen anne Figen Uran, kızına yapılan sürpriz karşısında çok duygulandıklarını belirtti. Bu kadar detaylı ve çok özenli bir sürpriz beklemediklerini söyleyen Uran, "Kızım için unutamayacağı bir gün oldu. Çok özenle hazırlanmış bir sürpriz. Emeği geçen herkesin emeklerine sağlık. Kızım için çok güzel bir anı olacak. Sağ olun var olun. Altındağ Belediye Başkanımız Sayın Asım Balcı'ya çok teşekkür ederim" dedi.

"Her ne yapıyorsak çocuklarımızın mutluluğu için yapıyoruz"

Altındağ'da her ne yapılıyorsa çocukların geleceği ve mutluluğu için yaptıklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ise, "Minik Ebrar sevgisiyle, ilgisi ve güler yüzüyle temizlik personellerimizin dikkatini çekmiş. Biz de onun bu sevgisini ve ilgisini karşılıksız bırakmamak istedik, onun için unutamayacağı bir sürpriz hazırladık. Ebrar çok mutlu oldu, unutamayacağı bir deneyim yaşadı. O mutlu olunca biz de mutlu olduk" ifadelerini kullandı. - ANKARA