Mimar Sinan MTAL'de bağımlılıkla mücadele etkinliği düzenlendi

Aydın'da Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, öğrencilerin bilinçlendirilmesine yönelik bağımlılıkla mücadele etkinliği gerçekleştirildi.

Okulun Sağlık, Temizlik ve Beslenme Kulübü tarafından, Yeşilay iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte öğrencilere bağımlılığın zararları sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve zararlı alışkanlıklardan korunma yolları hakkında bilgiler verildi.

Okul yönetimi tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin bilinçlenmesine katkı sağlayan çalışmada emeği geçen öğretmenlere teşekkür edilirken, etkinliğe destek veren Okul Müdürü Hüseyin Aygün'e teşekkür edildi. Gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak durması ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi amacıyla benzer etkinliklerin devam edeceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı