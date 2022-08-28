Mimar Sinan Mahallesinin altyapısı yenileniyor Yerel Haberler Adıyaman Belediyesi Mimar Sinan Mahallesinden altyapı yenileme çalışmalarına başladı. Adıyaman Belediyesi Mimar Sinan Mahallesinden altyapı yenileme çalışmalarına başladı. Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nde kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyor. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını dile getiren yetkililer, "Mimar Sinan Mahallesi'nde başlattığımız kanalizasyon hattı döşeme çalışması ile mahallenin alt yapı sorununu çözmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu. Mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yetkililere ve ekiplere teşekkür etti. - ADIYAMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Adıyaman Yerel Haberler

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