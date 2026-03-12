MSB'den İran'a dikkat çeken mesaj: İncirlik bir Türk üssüdür
İran'ın "ABD üssü bulunan yerler hedefimizdir" açıklaması ve Körfez ülkelerinde ABD üslerine yönelik saldırılarının ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İncirlik Hava Üssü'nde nöbet tutan Türk askeri ve Türk bayrağının yer aldığı bir fotoğraf yayımlandı. Paylaşımda "İncirlik bir Türk üssüdür" ifadelerine yer verildi.
- Milli Savunma Bakanlığı, İncirlik Hava Üssü'nün bir Türk üssü olduğunu açıkladı.
- İran, Körfez bölgesindeki ABD askeri üslerini balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.
- İncirlik Hava Üssü'nde Türk, Amerikan, İspanyol, Polonyalı ve Katarlı askeri personel bulunuyor.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İncirlik Hava Üssü hakkında dikkat çeken bir mesaj verdi.
Paylaşımda nöbet tutan Türk askerinin ve Türk bayrağının yer aldığı bir fotoğraf kullanılırken, "İncirlik bir Türk üssüdür" ifadelerine yer verildi.
Bakanlığın paylaşımında, üs bölgesinde nöbet tutan Mehmetçiğin ve dalgalanan Türk bayrağının yer aldığı fotoğraf dikkat çekti. Kısa ve net ifadelerle yapılan paylaşımın zamanlaması ise uluslararası gelişmelerle birlikte değerlendirildi.
İRAN'IN "ABD ÜSLERİ HEDEFİMİZ" AÇIKLAMASINA CEVAP
Paylaşımın, İran'ın "ABD üssü bulunan yerler hedefimizdir" yönündeki açıklamasının ve Körfez ülkelerinde bulunan ABD üslerine yönelik saldırıların ardından gelmesi dikkat çekti.
MSB DAHA ÖNCE DE VURGULADI
MSB, haftalık basın bilgilendirme toplantısında da "İncirlik üzerindeki tüm tesisleri ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti'ne aittir" açıklamasında bulunmuştu. Açıklamada,"İncirlik bir Türk üssüdür. Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığımıza bağlı olarak görev yapan 10'ncu Ana Jet Üs Komutanlığımız Adana İncirlik'te konuşludur. 10'ncu Ana Jet Üs Komutanlığımızda, F-16 filomuz, Tanker filomuz ve İHA'larımız bulunmaktadır. Üzerindeki tüm tesisleri ile birlikte mülkiyeti Türkiye Cumhuriyetine aittir. Üs komutanı Türk Tuğgeneralimizdir. Orada Amerikan askerlerinin olması Amerikan üssü olduğu anlamına gelmez. Orada ayrıca İspanya, Polonya ve Katar askeri personeli de bulunmaktadır." ifadeleri yer almıştı.
İRAN HEDEF ALIYOR
İran, Körfez bölgesinde, Bahreyn, Katar, Kuveyt, ve Irak'ta bulunan ABD askeri üslerini balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef almaya devam ediyor.