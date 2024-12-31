Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Iğdır'ı Ziyaret Etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Iğdır'a geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanlarıyla birlikte Iğdır'a geldi. Iğdır Valiliğini ziyaret eden Bakan Güler, tören mangasıyla karşılandı. Şeref defterini imzalayan Güler'e Vali Ercan Turan şehir hakkında ve güvenlik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Bakan Güler ve beraberindekilerin askeri birlikleri ziyaret edeceği bildirildi. - IĞDIR