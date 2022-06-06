Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında video telekonferans toplantısı düzenlendi - Haberler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında video telekonferans toplantısı düzenlendi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında bakan yardımcıları ve kuvvet komutanları ile video telekonferans toplantısı düzenlendi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında bakan yardımcıları ve kuvvet komutanları ile video telekonferans toplantısı düzenlendi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Muhsin Dere ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı düzenlendi. Toplantıda Pençe-Kilit Operasyonu başta olmak üzere Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde devam eden operasyonlara ilişkin son durum hakkında bilgi alan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, devam eden faaliyetlerle ilgili talimatlar verdi. (Utku Şimşek - İHA) İhlas Haber Ajansı / Yerel Yerel Güncel Haberler

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