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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci: Kültürümüzü korumak için şartlar yerine gelmeli

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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Kırklareli'nde yaptığı ziyaretlerde kültürün korunması ve geleceğe güçlü bir şekilde bakabilmenin önemine vurgu yaptı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci: Şartlar yerine gelmezse 100 yıl sonrasına millet olarak varamıyoruz

KIRKLARELİ - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, "Bir milletin kültürünü koruyabilmesi ve 50 yıl sonraya, 100 yıl sonraya ulaşabilmesinin çeşitli şartları var. Eğer bu şartlar yerine gelmezse 100 yıl sonrasına millet olarak varamıyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzerek Kırklareli'ne geldi. Yelkenci, ilk olarak Vali Birol Ekici'yi makamında ziyaret etti. Daha sonra Yelkenci, Fen Lisesinde yapılan Değerler Eğitimi iletişimde şiddet ve Şefkat Dili seminere katıldı.

Seminerde konuşan Yelkenci, "Öğrencilerimizin kendilerini tanımak, kendi değerlerini milli ve manevi değerlerini bilmek, bilimsel çalışmaları bu şekilde beslemenin önemli olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. Bizim milli değerlerimiz hem bireysel anmada hem de toplumsal anlamada ayakta tutan değerlerdir. Aynı şekilde manevi değerlerimizde ruhsal olarak bizi güçlü tutan değerlerimizden ibarettir. Hiçbir milli değerlerimiz, manevi değerlerimiz bilimin alternatifi değildi, bilimde bu değerlerimizin alternatifi değildir. Hapsi birbirini bütünleyen, tamamlayan şeylerdir. Yani ne bilimden vazgeçeriz, ne milli değerlerimizden vazgeçeriz. Bunlar bir arada olduğu zaman işte geleceğe daha çok güçlü bir şekilde bakabiliyoruz" dedi.

Yelkenci, "Bir milletin kültürünü koruyabilmesi ve 50 yıl sonraya, 100 yıl sonraya ulaşabilmesinin çeşitli şartları var. Eğer bu şartlar yerine gelmezse 100 yıl sonrasına millet olarak varamıyoruz. Bu tarz çalışmaların bunu sağlamanın en büyük enstrümanı olarak düşünüyorum. Biz hem bakanlık olarak hem şahsen ben değerler eğitimi tabirini özellikle kullanmıyorum. Çünkü değerler eğitimi dediğimiz şey bir beden eğitimi gibi hatta bir ahlak eğitimi gibi veya herhangi alanın eğitimi olamaz. Değerler içselleştirilir, değerler benimsenir, özümsenir ve aynı DNA'mızdaki kodlar gibi hem psikolojik esenliğimizde hem de ruhsal güçlülüğümüzde kodlar olarak yerini alır" ifadelerini kullandı.

Yelkenci, konuşmasının ardından meslektaşlarına teşekkür etti.

Sonrasında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ziyarette bulunan Yelkenci, Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından yapılan Hızır isimli aracı inceledi. Yelkenci, daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile bir araya geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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