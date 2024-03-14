Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Eskişehir'e ziyaret gerçekleştirdi

Eskişehir'e gelen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Celile Eren, çeşitli programlara katıldı.

Eskişehir'e gelen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Celile Eren Ökten ilk olarak Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Tuba Korkmaz, Daire Başkanları Hüseyin Kendirci, Sedat Seçkin Bozkurt, Seyfettin Özkan, Nazan Suna Alpural, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın'ın katılımıyla Olgunlaşma Enstitüsü ve 14 İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürleri ile toplantı gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Celile Eren Ökten, daha sonra Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Tuba Korkmaz, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete ile birlikte Vali Hüseyin Aksoy'u makamında ziyaret etti. Eskişehir programı kapsamında Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Ökten, Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsündeki atölyeleri, Olgunlaşma Müzesini ve satış galerisini ziyaret ederek, yapılan çalışmalar ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü ziyaretinde Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Celile Eren Ökten'e, Vali Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy eşlik etti. Eskişehir programına Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezini ziyaret ederek devam eden MEB Bakan Yardımcısı Ökten ve beraberindekiler, burada kursiyerlerle bir araya geldi. Ardından Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TEI koordinesindeki 'Havacılık Teknisyen Okulu Projesi'nin protokol imza töreni ve açılış dersine Vali Hüseyin Aksoy ile katılan Doç. Dr. Celile Eren Ökten, daha sonra "Sanat ve Zanaatın İzleriyle 65.Yılımız" sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Sergi açılışının ardından Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü atölyelerince hazırlanan sanatsal çalışmaları ve ürünleri inceleyerek Eskişehir programını tamamladı. - ESKİŞEHİR