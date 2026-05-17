İlk Milli Aile Haftası 25-31 Mayıs'ta Kutlanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, 'Aile ve Nüfus On Yılı' kapsamında bu yıl ilk kez kutlanacak 'Milli Aile Haftası'nda Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı tarafından, 2026-2035 dönemini kapsayan 'Aile ve Nüfus On Yılı' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Mayıs 2025'te ilan edildiği hatırlatıldı. 10 yıllık dönemde hayata geçirilecek stratejik öncelikleri ortaya koyan 'Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Belgesi' 2 Mayıs 2026'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda insanla başlayan, aileyle köklenen, nesillerle büyüyen, nüfusla güçlenen, istikbale yükselen Türkiye vizyonu kapsamında, her yıl mayıs ayının son haftası 'Milli Aile Haftası' olarak kutlanacak.

Kurban Bayramı vesilesiyle bu yıl 25-31 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek hafta kapsamında, Türkiye genelinde kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve ailelerin katılımıyla çeşitli programlar düzenlenecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlükleri ekipleri de huzurevleri, çocuk evleri ve çocuk evi siteleri gibi 7 gün 24 saat hizmet veren kuruluşların yanı sıra engelli aileleri, şehit yakınları ve gazi aileleri, koruyucu aileler ile evlat edinmiş ailelere ziyaretlerde bulunacak.

Ziyaretlerde, Bakanlığın hizmet modelleri arasında yer alan aile danışmanlığı, evlilik öncesi eğitim, koruyucu aile, evlat edinme, ALO 183 hizmetlerine ilişkin bilgi verilecek.

'Üç Kuşak Bir Sofra' buluşmaları kapsamında aynı aileden üç kuşağı bir araya getiren bayram sofraları kurulacak. Bayramın bereketi ve sevinci sofralardan gönüllere, gönüllerden kuşaklara akacak.

Öte yandan, 'Milli Aile Haftası' kapsamında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik de çeşitli etkinlikler düzenlenecek. - ANKARA

