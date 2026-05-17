Haberler

İlk Milli Aile Haftası 25-31 Mayıs'ta Kutlanacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Aile ve Nüfus On Yılı' kapsamında ilk kez düzenlenecek Milli Aile Haftası'nda Türkiye genelinde etkinlikler, ziyaretler ve 'Üç Kuşak Bir Sofra' buluşmaları gerçekleştirecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, 'Aile ve Nüfus On Yılı' kapsamında bu yıl ilk kez kutlanacak 'Milli Aile Haftası'nda Türkiye genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı tarafından, 2026-2035 dönemini kapsayan 'Aile ve Nüfus On Yılı' Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Mayıs 2025'te ilan edildiği hatırlatıldı. 10 yıllık dönemde hayata geçirilecek stratejik öncelikleri ortaya koyan 'Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Belgesi' 2 Mayıs 2026'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda insanla başlayan, aileyle köklenen, nesillerle büyüyen, nüfusla güçlenen, istikbale yükselen Türkiye vizyonu kapsamında, her yıl mayıs ayının son haftası 'Milli Aile Haftası' olarak kutlanacak.

Kurban Bayramı vesilesiyle bu yıl 25-31 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek hafta kapsamında, Türkiye genelinde kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve ailelerin katılımıyla çeşitli programlar düzenlenecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlükleri ekipleri de huzurevleri, çocuk evleri ve çocuk evi siteleri gibi 7 gün 24 saat hizmet veren kuruluşların yanı sıra engelli aileleri, şehit yakınları ve gazi aileleri, koruyucu aileler ile evlat edinmiş ailelere ziyaretlerde bulunacak.

Ziyaretlerde, Bakanlığın hizmet modelleri arasında yer alan aile danışmanlığı, evlilik öncesi eğitim, koruyucu aile, evlat edinme, ALO 183 hizmetlerine ilişkin bilgi verilecek.

'Üç Kuşak Bir Sofra' buluşmaları kapsamında aynı aileden üç kuşağı bir araya getiren bayram sofraları kurulacak. Bayramın bereketi ve sevinci sofralardan gönüllere, gönüllerden kuşaklara akacak.

Öte yandan, 'Milli Aile Haftası' kapsamında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik de çeşitli etkinlikler düzenlenecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adliyeye sevk edilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı: Paralar alacağıma karşılık gönderildi

Adliyeye sevk edilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
Dedesinin tabutunun başında video çeken TikToker tanıdık çıktı

Dedesinin tabutunun başında video çeken TikToker tanıdık çıktı
AK Parti ve CHP anlaştı! Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi

AK Parti ve CHP anlaştı! Mansur Yavaş başkan seçildi
İki grup birbirine girdi! Motofest kana bulandı

İki grup birbirine girdi! Motofest kana bulandı
Taksim'de kazmayla esnafa saldırdılar; tekme tokat dayak yediler

Taksim'de kazmayla esnafa saldırdılar; tekme tokat dayak yediler
Bakan Ersoy müjdeyi verdi: Halk plajı sayımızı 23'e çıkarıyoruz

Bakan Ersoy yaz öncesi müjdeyi verdi
İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovision'u Bulgaristan kazandı

İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovısıon'u komşumuz kazandı
Duş almak için piknik tüpüyle su ısıttı; gaz sızıntısından zehirlenerek hayatını kaybetti

Yaşlı kadın banyoda ölü bulundu! Acı gerçek sonradan ortaya çıktı