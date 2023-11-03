Milletvekili Yayman'ın acı günü
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TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın kayınbabası hayatını kaybetti.
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın kayınbabası hayatını kaybetti.
Deprem öncesi ve deprem sonrası Hatay için yaptığı çalışmalar ile bölge halkı tarafından sevilen siyasetçi; TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'ın kayınbabası Ahmet Sönmezateş geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Sönmezateş için Ilıkpınar Mahallesi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına; siyasetçiler, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Sönmezateş'in cenazesi Kırıkhan ilçesi Ilıkpınar mezarlığında defnedildi. Cenazede; Milletvekili Yayman, taziyeleri kabul etti. - HATAY