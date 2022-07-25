Milas Ulusal Resim Çalıştayı Tamamlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milas Ulusal Resim Çalıştayı Tamamlandı

ANKA - Yerel
 - Güncelleme:
Milas Ulusal Resim Çalıştayı Tamamlandı

Milas Belediyesi'nin düzenlediği 1. Ulusal Resim Çalıştayı, serginin ardından tamamlandı.

Milas Belediyesi'nin düzenlediği 1. Ulusal Resim Çalıştayı, serginin ardından tamamlandı.

Milas Belediyesi'nin bu yıl ilkini düzenlediği 1. Ulusal Resim Çalıştayı düzenlenen sergi açılışı ve plaketlerin takdim edilmesiyle tamamlandı. Çöllüoğlu Hanı'nda 17 kişilik sanatçı topluluğunun dört gün boyunca üzerinde çalıştığı eserler bugün görücüye çıktı. Hem sanatçıların kendi tarzları hem de Milas'la ilgili çizimler yapıldı. Son derece başarılı eserlerin ortaya çıktığı sergide, Milas'ın kültürel ve sanatsal birçok değeri işlendi. Ortaya çıkan eserler Milas Belediyesi'nde kalarak arşivlenecek.

Düzenlenen çalıştayla ilgili konuşan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Çok heyecanlıyız. Bugün Resim Çalıştayı'nın sergi açılışı gerçekleştirildi. Birbirinden güzel eserler ortaya çıktı. Çöllüoğlu Hanı'nın tarihi ve mistik ortamında ortaya çıkan eserler adeta görenleri büyülüyor. Bu çalışmada emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bu tarz sanatsal faaliyetleri her zaman her koşulda destekleyeceğiz" dedi.

ANKA / Yerel

Milas Belediyesi Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title