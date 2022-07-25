Milas Ulusal Resim Çalıştayı Tamamlandı

Milas Belediyesi'nin düzenlediği 1. Ulusal Resim Çalıştayı, serginin ardından tamamlandı.

Milas Belediyesi'nin bu yıl ilkini düzenlediği 1. Ulusal Resim Çalıştayı düzenlenen sergi açılışı ve plaketlerin takdim edilmesiyle tamamlandı. Çöllüoğlu Hanı'nda 17 kişilik sanatçı topluluğunun dört gün boyunca üzerinde çalıştığı eserler bugün görücüye çıktı. Hem sanatçıların kendi tarzları hem de Milas'la ilgili çizimler yapıldı. Son derece başarılı eserlerin ortaya çıktığı sergide, Milas'ın kültürel ve sanatsal birçok değeri işlendi. Ortaya çıkan eserler Milas Belediyesi'nde kalarak arşivlenecek.

Düzenlenen çalıştayla ilgili konuşan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Çok heyecanlıyız. Bugün Resim Çalıştayı'nın sergi açılışı gerçekleştirildi. Birbirinden güzel eserler ortaya çıktı. Çöllüoğlu Hanı'nın tarihi ve mistik ortamında ortaya çıkan eserler adeta görenleri büyülüyor. Bu çalışmada emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bu tarz sanatsal faaliyetleri her zaman her koşulda destekleyeceğiz" dedi.

ANKA / Yerel