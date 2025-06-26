Milas'ta Yeni İlçe Emniyet Müdürlüğü Binası Hizmete Girdi

Muğla'nın Milas ilçesinde yapımı bir süredir devam eden yeni İlçe Emniyet Müdürlüğü hizmet binası tamamlandı. Milas Emniyet Müdürlüğü geçici olarak hizmet verdiği Zeytinpark'tan yeni binasına taşındı. Yeni yapı, mimarisi, teknolojik donanımı ve güvenlik özellikleriyle dikkat çekiyor.

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan eski binası, 2022 yılında yapılan incelemelerde depreme dayanıksız bulunmuş, alınan karar doğrultusunda tahliye edilerek yıkılmıştı. Bu süreçte emniyet birimleri geçici olarak Zeytinpark'taki kaymakamlık yerleşkesine taşınarak çalışmalarını burada sürdürmüştü.

Aradan geçen yaklaşık üç yılın ardından tamamlanan yeni emniyet binası, hem fiziki görünümü hem de teknik özellikleriyle dikkat çekti. Milas Emniyeti, Selçuklu mimarisinden izler taşıyan yeni binasında hizmete başladı.

Resmi açılışın önümüzdeki günlerde düzenlenecek program ile yapılacağı öğrenildi. - MUĞLA