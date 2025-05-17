Milas'ta Trafik İhlalleri Kameralara Yansıdı
Muğla'nın Milas ilçesinde, trafik kurallarını ihlal eden sürücüler araç kameralarına yansıdı. Ağır vasıta kamyonlar ve tırların güvenlik şeridini tehlikeli bir şekilde kullanması ve bazı araçların ters yönden ilerlemesi, trafik güvenliğini sorgulattı. Vatandaşlar, trafik denetimlerinin artırılmasını talep ediyor.
Milas'ta trafik ihlalleri kamerada
MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde seyir halinde trafik kurallarını yok sayan ve ihlal yapan sürücüler, araç kamerlarına yansıdı.
Milas ilçe genelinde ağır vasıta kamyonlar, tırların karayolunda tehlikeli bir şekilde güvenlik şeridini kullanmaları, bazı araçların da ters yönden ilerlemesi ilçedeki trafik güvenliğinin sorgulanmasına sebep oldu. O anlar, başka araçların kameralarına yansırken, vatandaşlar trafikte huzur ve güvenliğin saülanması amacıyla, trafik denetimlerinin sıklaştırılmasını talep etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ÇAĞRI ERGİN - Yerel