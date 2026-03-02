Haberler

Milas Boğaziçi'ndeki Balıkçı Barınağı Projesinin Çed Süreci Sonlandırıldı

Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Milas Boğaziçi'nde planlanan balıkçı barınağı projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci, proje alanının Metruk Tuzlası Sürdürülebilir Kullanım Bölgesi içinde yer alması nedeniyle sonlandırıldı.

Esma Turan

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi'nde Balıkçı Barınağı Projesi için ÇED süreci başlatılmıştı.

Hazırlanan Proje Tanıtım Dosyası'na göre, 445 metre uzunluğunda ana dalgakıran, 90 metre uzunluğunda tali dalgakıran, 40 metre genişliğinde çekek yeri ile toplam 700 metrelik yanaşma alanı yapılması öngörülüyordu. Barınağın 120 tekne kapasitesine sahip olacağı belirtilmişti.

Ayrıca yaklaşık 47 bin metrekarelik alanı kapsayan proje sahasının tamamının kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında ve devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlarda yer aldığı ifade edilmişti.

Ancak projenin ÇED süreci Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından sonlandırıldı.

Müdürlüğün kararında, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü'nün, proje alanının Metruk Tuzlası Sürdürülebilir Kullanım Bölgesi sınırları içinde bulunduğunu ve bu alanda balıkçı barınağı yapımına izin verilmediğinini bildirdiği belirtilerek, bu nedenle ÇED sürecinin sonlandırıldığına yer verildi.

Kaynak: ANKA
