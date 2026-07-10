Milano'daki ünlü katedralden Filistin bayrağı renklerindeki paraşütüyle atladı

İtalya'nın Milano kentinde bir kişi, Filistin bayrağı rengindeki paraşütüyle tarihi Duomo Katedrali'nin üzerinden atlayış yaptı.

İtalya'da Milano şehrinin simgelerinden Duomo Katedrali'ne çıkan 32 yaşındaki şahıs, dün yerel saatle 04.00 sıralarında yeşil, beyaz, kırmızı ve siyah rengindeki Filistin bayrağını andıran paraşütüyle tarihi yapının ön cephesindeki kulelerden atladı. "Base jumper" olarak ekstrem sporlar yaptığı belirtilen şahıs, birkaç saniye süren atlayışın ardından Piazza Duomo'nun (Katedral Meydanı) ortasına indi. İtalyan şahıs, inişin ardından paraşütünü hızla toplayarak bölgeden uzaklaşmaya çalıştı, ancak bir polis aracı tarafından durduruldu. Atlayış anının videosu sosyal medyada hızla yayıldı. Şahsın İtalya'nın en sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı binalarından birinin en yüksek noktasına çıkması nasıl başardığı merak konusu oldu.

Kulelerin bulunduğu kısma nasıl çıktığı araştırılıyor

Katedralin kuleleri video gözetim sistemleriyle donatılmış durumda ve binanın bakımından sorumlu kurum olan Veneranda Fabbrica del Duomo'nun halihazırda yerleştirilmiş 7 kameraya ek olarak 22 yeni kamera daha yerleştirdiği ve bu sistemin yapay zeka destekli izinsiz giriş tespiti ve bazı alanlarda termal sensörler içerdiği öğrenildi. Kurumun güvenlik müdürü Guido Nuovo, şahsın fark edilmeden nasıl yukarı çıktığını ve atlamadan önce kuleler arasında ne kadar süre kaldığını belirlemek için polisle çalıştıklarını belirtti. - MİLANO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı